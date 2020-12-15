РИАМО - 15 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в хозяйственной постройке в городском округе Истра, его тушат более 30 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступила в 20:52 во вторник.

«В 21:39 - локализация пожара. В 22:05 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 33 человека и десять единиц техники.

По данным СМИ, возгорание случилось на складе в монастыре.