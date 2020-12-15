РИАМО - 15 дек. В поселении Кленовское ТиНАО Москвы произошла дорожная авария, в ней пострадал мужчина, его доставили в больницу с помощью вертолета, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиацентра.

Вечером во вторник экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в новую Москву. В поселении Кленовское произошло ДТП - столкнулись легковой и грузовой автомобили, один человек пострадал.

«По словам оперативного дежурного, это мужчина 37 лет в тяжелом состоянии. Для эвакуации по воздуху пострадавшему потребовалась стабилизация, которую оперативно выполнила авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину экипаж вертолета доставил в специализированное лечебное учреждение города.

В полете мужчину сопровождали врачи, которые поддерживали и контролировали его состояние.