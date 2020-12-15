РИАМО - 15 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов совместно с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым проверил работу «красной зоны» в инфекционном отделении больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего здесь развернуто 130 коек для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, из них шесть реанимационных. Штатная численность отделения составляет 64 человека: 13 врачей, 36 сотрудников среднего медицинского персонала, 11 человек младшего медицинского персонала, а также четыре сотрудника, занимающих другие должности.

«На прошлой неделе на совещании вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым мы договорились проверить, как в муниципалитете устроена работа в «красной зоне», пообщаться с пациентами и врачами. Сегодня мы находимся в инфекционном отделении, расположенном в Одинцове на Красногорском шоссе», — сказал Иванов.

Он добавил, что в отделении развернуто 130 коек для приема пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день здесь на лечении находятся 95 человек.

Первые пациенты с Covid-19 начали поступать в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы 7 апреля. Всего за это время было пролечено 1464 пациента, из них 578 жителей муниципалитета.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

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Нельзя такой вариант исключать (наплыв туристов из регионов – ред.). Действительно, людей гулять, скорее всего, будет много. Мы готовы. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24»

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