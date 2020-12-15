РИАМО - 15 дек. Возгорание произошло в хозяйственной постройке в городском округе Истра, его тушат более 30 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило в 20:52 во вторник. Горит хозпостройка.
«В 21:39 - локализация пожара. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: десять единиц техники, 33 человека», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, пожар произошел на складе в монастыре.
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