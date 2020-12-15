РИАМО - 15 дек. Специалисты, в том числе из Московской области, могут принять участие во Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда – 2021, по ее итогам будет сформирован рейтинг специалистов в России, федеральном округе и области, сообщается на сайте олимпиады.

«Региональные органы власти получат официальный рейтинг специалистов по охране труда в каждой области. Списки будут размещены на сайте и отправлены в каждый субъект Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте. Участнику нужно изучить ключевые вопросы охраны труда – каждый месяц открывается новая тема, каждую неделю публикуются новые материалы. В конце каждого месяца нужно сдать тест по теме. Сумма баллов и время ответов на вопросы определят место в рейтинге. Кроме того, нужно выполнить практическое задание по охране труда.

В олимпиаде участвуют специалисты по охране труда из всех регионов России. Будет выбран лучший специалист по охране труда в России и каждом федеральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области, 11 декабря в рамках проведения международного форума и выставки «Безопасность и охрана труда» прошла церемония награждения победителей из восьми федеральных округов и назван лучший специалист и лучший отдел охраны труда Всероссийской олимпиады по охране труда – 2020. В ходе церемонии была открыта Всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда – 2021.

Всероссийская олимпиада по охране труда - масштабное мероприятие в охране труда, которое проводится в России уже второй год. Цель олимпиады - повышение престижа профессии специалиста по охране труда. По итогам олимпиады будет сформирован рейтинг специалистов по охране труда в России, федеральном округе и области.

Олимпиада организована группой «Актион. Охрана труда» и проходит при поддержке Минтруда России и Роструда. В олимпиаде – 2020 приняли участие 15360 специалистов со всей страны.

Призовой фонд олимпиады – 500 тысяч рублей. Их получают победители в номинациях: «Лучший специалист по охране труда в России» (100 тысяч рублей) и каждом федеральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском (50 тысяч рублей). Также награждаются победители в номинации «Лучший отдел охраны труда». Участие бесплатное.