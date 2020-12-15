РИАМО - 15 дек. На железнодорожной станции Щербинка восстановили поврежденный кабель и возобновили штатный режим пропуска поездов через станцию, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее в движении поездов на МЦД-2 произошел сбой. В расписание были внесены изменения. Причиной стало повреждение на станции Щербинка кабеля устройства, питающего систему регулировки движения поездов в автоматическом режиме. Поезда проезжали участок по специальному режиму со снижением скорости.

«Продолжается работа по сокращению опозданий и вводу D2 в график», — сказал собеседник агентства.

Для этого в расписание будут продолжать вносить точечные изменения. Пассажиров призвали следить за объявлениями.