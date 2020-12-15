РИАМО - 15 дек. С 20 декабря в Одинцовском городском округе откроются традиционные елочные базары, уже определены точки продаж на муниципальных землях – они разместятся по трем адресам в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Базары будут работать на улице Чистяковой, дом 1, улице Маршала Неделина, дом 9, и на улице Говорова, дом 9А. Кроме того, елочные базары будут размещены на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Пока определена одна такая точка – по улице Маковского, дом №2А.

«В этом году на муниципальных землях Одинцовского округа разместятся три точки продажи новогодних деревьев. Елочные базары будут работать в Одинцове с 20 декабря без перерывов и выходных вплоть до новогоднего вечера. Все места продаж оформят в едином новогоднем стиле «Зима в Подмосковье», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Помимо этого, на территории округа с 18 по 28 декабря запланирована организация новогодних ярмарок по следующим адресам: Одинцово, Центральный сквер, улица Жукова, около дома 26 и дома 28 (с 18 по 29 декабря 2020 года), Одинцово, улица Неделина, дом 2 (с 22 по 28 декабря 2020 года), Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, около дома 18 (с 21 по 27 декабря 2020 года), поселок Барвиха, около дома 39 (с 21 по 27 декабря 2020 года).