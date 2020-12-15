РИАМО - 15 дек. В деревне Сельская Новь в Одинцовском городском округе в полном объеме заработало уличное освещение, дополнительно улучшить видимость позволили новые опоры освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ноябре 2019 года глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с жителями деревни Сельская Новь. Местный актив просил главу сделать уличное освещение дороги от их населенного пункта до деревни Ликино. Иванов распорядился подготовить проект новой линии освещения и предусмотреть временное подключение действующих светильников от сетей расположенного рядом поселка Трувиль.

«Мы договорились с руководством Трувиля о том, что «времянка» будет действовать год. За это время необходимо было провести не только проектные, но и монтажные работы, получить разрешение на дополнительные мощности от электросетей. Сегодня наружное освещение уже работает. В рамках исполнения моего поручения был также проведен ремонт линий освещения в самой деревне Сельская Новь, освещены тротуары от деревенских домов до поселка Трувиль», - сказал Иванов.

После того, как уличное освещение заработало, качество работ проверил депутат окружного совета, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Киреев.

«В течение всего отведенного на реализацию поручения года жители не замечали масштабных работ. Присутствовал определенный скепсис. Однако после того, как освещение заработало, я стал получать от людей звонки с благодарностями в адрес главы округа Андрея Иванова. Лично проехал от Сельской Нови до (деревни – ред.) Ликино в вечернее время. Освещение идеальное», - поделился своими впечатлениями Киреев.

Дополнительно улучшить видимость на дорогах деревни позволили новые опоры освещения. В ходе работ подсветку также получила местная остановка общественного транспорта.