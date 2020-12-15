РИАМО - 15 дек. Власти Москвы считают, что в столице нет предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в Москве действует ряд ограничений, призванных предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Так, представители групп риска обязаны соблюдать домашний режим. Также 30% сотрудников столичных предприятий должны работать удаленно. Кроме того, сохраняются ограничения на работу ночных заведений.

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».​

С начала пандемии в Москве выявили 703 502 случая Covid-19, скончались 10 022 заболевших, врачи вылечили 539 859 человек.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

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- Более 28 тысяч россиян привились от коронавируса. Во всех регионах страны развернуто 89 медорганизаций, принимающих оптовые партии вакцины от Covid-19 для распределения.

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

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- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

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- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

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- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.