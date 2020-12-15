РИАМО - 15 дек. В Ивантеевке завершается строительство крупного образовательного центра на 1,1 тысячи мест, на текущий момент работы выполнены на 92%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В завершении работ задействовано более 250 человек и пять единиц техники. Завершаются отделочные и фасадные работы, благоустройство территории, а также монтаж электрокоммуникаций и пожарной сигнализации. Кроме того, осуществляется поставка мебели и оборудования. Работы на объекте ведутся в две смены», - сказал глава Минстроя Московской области Владимир Локтев.

Строительство здания, площадь которого составит порядка 18 тысяч квадратных метров, должны завершить до конца декабря. Школа, где разместятся учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, а также пищеблок со столовой, рассчитана на 1,1 тысячи школьников.

На прилегающей территории будут размещены физкультурно-спортивная зона с площадками для игр в команде, места для отдыха, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Проект также предполагает комплексное благоустройство и озеленение. В нем учтены требования доступности для маломобильных граждан.

Центр возводится в рамках федерального проекта «Современная школа» за бюджетные средства.