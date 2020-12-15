РИАМО - 15 дек. В Подмосковье запланировано осветить 352 объекта в 2021 году, новое освещение появится на 273 улицах, в 72 дворах, а также в семи скверах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках реализации проекта «Светлый город» в 2021 году мы планируем устройство наружного освещения на 352 объектах в 39 городских округах. На эти цели предусмотрено 1,3 миллиарда рублей», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего запланирована установка 12 029 светильников, 7 023 опор.

Реализация проекта «Светлый город» ведется на территории региона с 2017 года и направлена на ликвидацию слабоосвещенных мест. Также проект направлен на повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфорта в местах, где люди проводят свой досуг.

С 2017 по 2019 годы было возведено 3092 объекта систем наружного освещения, в числе которых 2123 улицы, 738 дворов, 151 объект архитектурно-художественной подсветки, а также 80 скверов. За этот же период удалось построить 2019 километров линий систем наружного освещения, установить 132 тысячи энергоэффективных светильников, а также 113 тысяч силовых опор и кронштейнов.

Каждый год в регионе ведется строительство и капремонт 600 километров линий наружного освещения.