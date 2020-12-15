РИАМО - 15 дек. Во вторник на портале «Добродел» стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования на 2021 год, теперь жители области имеют возможность проголосовать за 688 инициатив, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Свыше 500 инициатив, за которые предлагается проголосовать на портале, были подготовлены депутатами Мособлдумы по наказам избирателей.

«Голосование продлится до 24 декабря 2020 года. Основным условием прохождения является 100 голосов жителей, отданных за проект. Те идеи, которые успешно пройдут конкурсный отбор как на местном, так и на региональном уровне, будут реализованы в течение 2021 года», – говорится в сообщении.

Председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов предложил благоустроить пруд Коровка в Балашихе. В рамках проекта планируется организация тропинок и удобных подходов к береговой линии, размещение зон отдыха, установка освещения и малых архитектурных форм.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев предложил провести ремонт школьного музея Липицкой СОШ в городском округе Серпухов, а также купить экспозиционные витрины. На текущий момент момент помещение музея народного быта нуждается в ремонте.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Роман Горбунов предложил арендовать помещение для проекта «ЭкоЛогичный Чехов», в котором принимают участие свыше 150 семей. Участники высаживают кустарники и деревья, помогают с уборкой леса, а также собирают вторсырье. Сейчас проект арендует гараж площадью 18 квадратных метров, но этого не хватает.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил создать экологическую тропу «Березовая роща» в деревне Гребнево городского округа Щелково. Вековая роща располагается недалеко от усадьбы Гребнево. Тропа позволит проложить маршруты, не нарушающие экосистему этих мест. В рамках проекта планируют создать места для отдыха в виде пикник-зоны, детской и спортивной площадок.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова представила проект установки стелы «Город Трудовой Доблести и Славы» в Королеве. Звание было присвоено городу в год, когда ему исполнилось 78 лет. Монумент поможет сохранить память для подрастающего поколения и истории.