РИАМО - 15 дек. С начала 2020 года в Подмосковье было отобрано и исследовано свыше 3 тысяч проб продукции животного происхождения, данную работу проводили ветеринарные специалисты региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В текущем году ветеринарными специалистами министерства в рамках регионального мониторинга было отобрано и исследовано более 3 тысяч проб. Из которых: мяса и субпродуктов - 986 проб, рыбы - 319 проб, молочной продукции - 324 пробы, сырого молока - 875 проб, кормов для животных - 751», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Пробы отбирали специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений с использованием федеральной государственной информационной системы «Меркурий», что позволило оперативно получить результаты исследований, которые необходимы для оформления документов ветсопровождения при реализации продукции животного происхождения. Они же нужны для незамедлительного реагирования при выявлении несоответствия нормам.

Воскресенский отметил, что при обнаружении несоответствий, специалисты быстро информировали владельца о том, что партию нужно вывести из оборота и проводили комплекс мероприятий, который был направлен на поддержание ветеринарно-санитарного благополучия региона. Таким образом, некачественная продукция не попадала на потребительский рынок.

Мониторинг утвердили в соответствии с рекомендациями Европейской директивы по исследованию остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продукции животного происхождения, требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».