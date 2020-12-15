РИАМО - 15 дек. Одинцовский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл золотую медаль на прошедшем в Сербии Кубке мира по спортивной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В финале соревнований в весовой категории до 130 килограммов российский спортсмен победил турка Османа Йылдырима. Поединок завершился с подавляющим преимуществом Семенова — 7:1.

«Заслуженный мастер спорта Сергей Семенов завоевал золото Кубка мира в Сербии. Я поздравляю Сергея, воспитанника детско-юношеской школы Одинцова, с очередным блестящим результатом. Сборная России по греко-римской борьбе стала лучшей в Белграде в медальном зачете — большой вклад в эту победу внес и наш спортсмен», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Семенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира и многократным чемпионом России, серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы.