РИАМО - 15 дек. Лебеди-шипуны не торопятся улетать из Подмосковья на зимовку, это связано с тем, что зимы становятся более теплыми, а некоторые водоемы полностью не замерзают, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Жители Подмосковья стали чаще обращаться в Минэкологии региона в связи с обеспокоенностью из-за присутствия лебедей-шипунов на водоемах зимой. Птиц видят на водоемах в Талдоме, Лотошине, Можайском округе. До декабря стая птиц также не спешила покидать Яузские болота - они улетели только в конце прошлой недели. Орнитологи считают, что беспокоиться за лебедей не стоит. Иногда они остаются до середины декабря, а потом улетают.

«В связи с тем, что зимы становятся все более теплыми, многие птицы остаются на зимовку. Кроме того, на ситуацию влияет сброс сточных вод, который препятствует полному замерзанию водоемов. В этом случае тоже не нужно волноваться: птицы комфортно чувствуют себя даже при аномально низких температурах», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что главным условием зимовки является наличие открытого участка воды и корм, который птицы могут найти в водоеме.

Лебеди питаются водными растениями, а также животными, в числе которых ракообразные, моллюски, насекомые, а также рыба и земноводные. Это позволяет птицам отыскать себе пропитание на водоеме, где все еще остались открытые участки воды.

Переживания жителей вызывают и неестественно вывернутые крылья птиц, что в большинстве случаев является следствием линьки, а не травмы. Шипуны линяют летом и осенью, однако вторая линька может затягиваться до января.