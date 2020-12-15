РИАМО - 15 дек. Во вторник в Одинцовском округе осуществляется механизированная очистка от снега проезжей части, внутриквартальных территорий и подходов к пешеходным переходам, в уборке муниципалитета задействовано 197 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сегодня в ликвидации последствий ночного снегопада задействовано почти 200 единиц спецтехники. В работах участвуют 646 человек. На данный момент обработка притовогололедными средствами и уборка снежных завалов продолжаются. Прошу жителей соблюдать правила дорожного движения и передвигаться по дорогам внимательно», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Больше всего единиц спецтехники для уборки дворовых территорий задействовано в территориальных управлениях: Одинцово - 37, Барвихинское - 13 и Успенское - 12.