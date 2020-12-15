РИАМО - 15 дек. В рамках онлайн-форума «PROтренды Business Forum Подмосковье» обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, свыше тысячи предпринимателей стали участниками дискуссий со спикерами, представляющими известные компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В пленарном заседании форума приняли участие министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, гендиректор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлия Алферова, генпродюсер программ для предпринимателей Московская школа управления «Сколково» Елена Бондаренко, а также представители бизнес-сообщества.

«На днях мы изучили статистику малого и среднего бизнеса - количество компаний сократилось, причем на 4%. Однако количество людей, которые там заняты увеличилось на 3%. Это связано с тем, что меры поддержки, которые были инициированы государством, были нацелены также на сохранение занятости. А в Подмосковье этот тренд немного изменили - у нас увеличилось количество не только компаний, но и занятых. Я считаю, что это хороший тренд и мы надеемся, что показатели будут только расти», - отметила Зиновьева.

В рамках заседания были освещены темы помощи МСП в регионе, поддержки маркетплейсов, актуальные варианты стартапов и другие. Так, региональным МСП положена компенсацию за выход на торговые онлайн-площадки в 2021 году. Субсидия на маркетплейсы составляет до 50% затрат на оплату комиссии.

Даниил Грачев из «Яндекс.Маркета», Алексей Духанин из Wildberries, Филипп Охрименко из «ВкусВилла», Григорий Орлов из AliExpress Russia, Алексей Лоборев из Ozon, Ирина Чернуха из Mail.ru и другие спикеры поделились опытом ведения бизнес в рамках работы семи дискуссионных площадок.

Спикерами форума были затронуты актуальные темы, которые волнуют предпринимателей: как работать с маркетплейсами, как цифровизировать бизнес и спасти его, как онлайн-доставка приобрела стратегическое значение, как предпринимателям выйти на экспорт, как тренд на ЗОЖ продолжает расти. В рамках мероприятия они также поделились историями реального успеха.

На онлайн-форуме «PROтренды Business Forum Подмосковье» 40 спикеров рассказали участникам трансляции о трендах в бизнесе, раскрыв их на реальных кейсах. В рамках мероприятия спикеры показали, каким образом должен меняться бизнес в неустойчивое время, а эксперты дали прогнозы на бизнес-тренды в следующем году.