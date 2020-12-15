РИАМО - 15 дек. 21-летний Нурболот Уулу Ырысбек признан виновным в убийстве, совершенном из хулиганский побуждений, и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве, преступление было совершено на востоке столицы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего Нурболота Уулу Ырысбека», – говорится в сообщении.

В середине июня текущего года рядом со станцией столичного метрополитена «Электрозаводская» на востоке Москвы между компаниями нетрезвых мужчин произошел конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой подсудимый ударил ножом нескольких участников драки. Один из раненых скончался, другие потерпевшие обратились за медпомощью.

Предъявленное следствием обвинение было подтверждено рядом судебных экспертиз, которые проводились в ходе предварительного следствия.

Осужденный будет отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Измайловский суд постановил обвинительный приговор в отношении двух соучастников.