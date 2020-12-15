РИАМО - 15 дек. В городе Пересвет Сергиево–Посадского городского округа с помощью архитектурного бетона была благоустроена площадь имени Пухова, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Площадь имени Пухова, благоустройство которой проводилось в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование современной комфортной городской среды», является лицом города и самым популярным местом среди жителей. Дизайн площади выполнен в виде солнечной системы. Таким образом, «Солнце» стало сценой, детская горка – «Ураном», амфитеатр – «Юпитером», а качели – «Сатурном».

В покрытии площади также были установлены светильники, которые символизируют звезды.

«Отдельно хочу отметить уникальность этого объекта для Московской области. Здесь впервые была выполнена главная площадь города, а это почти 4 тысячи квадратных метров, полностью из архитектурного бетона. Название «архитектурный бетон» условное, и отличается этот бетон от обычного в первую очередь своим сложным, многокомпонентным составом, в который входит различные химические добавки, пигменты и декоративный наполнитель из натуральной каменной крошки», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что особенность бетона также заключается в том, что при его производстве используют цемент повышенной прочности. Это делает покрытие лучше по качеству, оно не проваливается и не проминается как асфальт, а также служит долгие годы без ремонта и дополнительного ухода. Пигменты и натуральная крошка делают по сути железобетонную плиту красивым и необычным покрытием.

На текущий момент в Пересвете ведется активная реализация проектов благоустройства общественных пространств. Площадь имени Пухова представляет собой ключевой элемент в масштабном преобразовании города. Проект реконструкции площади победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Его общий бюджет превышает 1 триллион рублей. Национальный проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.