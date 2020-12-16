РИАМО - 16 дек. Выставка «Мир, сотворенный заново», посвященная русской художественной культуре конца XIX - начала XX века, откроется в среду в Серпуховском музее, там будет представлено около 90 картин и скульптур из различных федеральных музеев.

Выставка будет работать до 11 апреля.

Экспонаты для выставки предоставили Третьяковская галерея, Русский музей, Абрамцево, музеи Тульской и Нижегородской областей.

На выставке будут представлены работы Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Бориса Кустодиева, Константина Юона.

Выставка откроет традиционный проект «Зима в Подмосковье».

Как ранее отметила директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова, идея взглянуть на искусство рубежа веков и первой трети XX века показалась интересной федеральным и региональным музеям и они поддержали подмосковный музей. Задача проектов Серпуховского музея - по-новому взглянуть на коллекцию учреждения культуры.