РИАМО – 16 дек. В среду в ходе дистанционного заседания Мосгордумы с отчетом о результатах работы правительства города выступит мэр столицы Сергей Собянин, в ходе заседания также рассмотрят законопроект об изменениях в закон «О муниципальной службе в городе Москве», сообщается на сайте столичного парламента.

По закону, высшее должностное лицо региона представляет в законодательный орган госвласти субъекта РФ ежегодные отчеты о результатах работы высшего исполнительного органа госвласти региона.

«Докладчиком по первому вопросу повестки дня дистанционного заседания Мосгордумы «Об отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы» выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Парламентарии смогут задать ему по три вопроса от каждого депутатского объединения», — говорится в сообщении.

На заседании еще рассмотрят законопроект о внесении изменений в статью закона «О муниципальной службе в городе Москве» и статью закона «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве».

Помимо этого, будет представлен проект постановления Мосгордумы «О составе комиссии Московской городской думы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы».

Будет также представлен проект постановления Мосгордумы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Заседание столичного парламента начнется в 12:00.