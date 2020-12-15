РИАМО - 15 дек. В ходе работ по реставрации кинотеатра «Художественный» в центре столицы укрепили конструкции здания, привели в порядок кровлю, фундамент и стены, воссоздали декор, а доломитовую лестницу восстановили по двум ступеням, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Как отметил один из научных руководителей и главный инженер проекта Денис Писарев, специалисты провели огромный труд по подбору материалов, перерыли архивы архитектора Федора Шехтеля, чтобы понять, каким изначально задумывался кинотеатр.

«Каждую сохранившуюся деталь мастера бережно приводили в порядок, а недостающие воссоздавали по архивным материалам. Например, в ходе работ была спасена доломитовая лестница в северной части здания. По двум сохранившимся ступенькам мы воссоздали все остальные», - сказал Писарев.

По его словам, в здании также осталось историческое ограждение, которое запроектировал Шехтель. Его очистили, вернули все утраченные детали.

«Важно, что благодаря двум отверстиям, которые остались в ступеньках, нам удалось поставить ограждение точно на его историческое место», — подчеркнул главный инженер проекта.

Скульптор Геннадий Иваненко добавил, что все недостающие элементы при реставрации кинотеатра были воссозданы по архивным документам и историческим аналогам.

«Сначала мы представляли <...> на суд Научно-методического совета при Мосгорнаследии мягкие модели, потом дорабатывали их и уже после утверждения отливали из гипса и покрывали защитными составами и краской», - пояснил Иваненко.