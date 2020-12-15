РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В домодедовском парке «Городской лес» в предстоящие выходные начнется благоустройство лыжных трасс, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава Домодедова Александр Двойных и директор парка «Елочки» Юлия Смирнова обсудили содержание территории парка «Городской лес» зимой.

«За чистотой благоустроенной зоны следят сотрудники парка «Елочки», работает охрана. В эти выходные в лесопарке начнется обустройство лыжных трасс, а любители тюбинга смогут покататься с горок», - говорится в сообщении.

Доступ в парк по просьбам жителей будет круглосуточным.