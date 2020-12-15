РИАМО – 15 дек. По мнению зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, может случиться отток ликвидности из банков в размере 2-4 триллиона рублей через три года после появления российской цифровой валюты, сообщает Nation News.

Такое положение вещей может случиться при выпуске цифрового рубля по одной из моделей, предложенных Центробанком.

«Однако мы считаем, что обсуждаемые сейчас модели развития цифровой валюты имеют ряд серьезных недостатков и ограничивают деятельность коммерческих банков», — сказал Попов.

Цифровой российский рубль поможет расчетам на современных технологических платформах с использованием технологии блокчейн.

ЦБ РФ будет выпускать валюту, эмитировать ее и обслуживать операции, связанные с цифровыми рублями.​