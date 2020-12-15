РИАМО - 15 дек. В Подмосковье были подведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучший МФЦ-2020», в котором приняли участие 50 региональных центров «Мои документы», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Конкурс «Лучший МФЦ» проводится в Подмосковье в пятый раз. На конкурсе выявляются лучшие региональные практики, оценивается качество работы центров «Мои документы» и профессиональные достижения сотрудников», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что основными критериями отбора для номинации «Лучший МФЦ» являются удовлетворенность заявителей, удобство, а также доступность получения услуг, использование передовых технологий и предоставление дополнительных сервисов.

19 многофункциональных центров Московской области приняли участие в региональном этапе конкурса в номинации «Лучший МФЦ».

Победителями конкурса стали округа, которые были разделены по трем категориям, а именно «МФЦ малых городов», где численность населения не превышает 25 тысяч человек, «МФЦ средних городов», где численность населения составляет от 25 до 100 тысяч человек, а также «МФЦ крупных городов», где численность населения превышает 100 тыс. человек.

Так, победителем в первой категории стал МФЦ ЗАТО Звездный городок, победителем во второй – МФЦ городского округа Кашира, а победителем в третьей – МФЦ городского округа Мытищи.

Также муниципальные офисы подали 48 заявок с целью участия в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Лауреатами стали сотрудники центров из городских округов Ленинский, Серпухов и Солнечногорск.

Победителей областного этапа делегировали для участия во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2020 года. Конкурс проводится министерством экономического развития РФ.

Подмосковье стабильно занимается призовые места на всероссийском конкурсе. В 2019 году региональный центр города Раменское победил среди крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек, а лучшим проектом МФЦ признали «Систему зеркального мониторинга» деятельности центров «Мои документы» Московской области.