РИАМО - 15 дек. В результате предупредительной и претензионно-исковой работы МосОблЕИРЦ за 10 месяцев 2020 года возвратил более 1,14 миллиарда рублей предприятиям и организациям сферы ЖКХ Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра.

По поручению администраций, управляющих и ресурсоснабжающих компаний МосОблЕИРЦ ведет работу по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ в 44 муниципалитетах. Средний уровень сбора платежей по квитанциям МосОблЕИРЦ в 2020 году составил 95%, а в октябре сборы превысили 103%, с учетом оплаты долгов за предыдущие периоды.

«Специалисты расчетного центра совершили более двух миллионов телефонных звонков должникам, направили 460 тысяч СМС-сообщений и более миллиона уведомлений и претензий, напоминая о необходимости погасить долг», — говорится в сообщении.

В 20-х числах декабря расчетный центр досрочно выпустит платежные документы за декабрь для того, чтобы жители Подмосковья могли рассчитаться за ЖКУ до наступления Нового года. Оплатить квитанции рекомендуется до 28 декабря.

МосОблЕИРЦ предоставляет возможность оплатить «коммуналку» до праздников. Те, кому оплачивать коммунальные услуги удобнее в январе, могут сделать это в обычном режиме.