РИАМО - 15 дек. В Московской области 11 юным героям вручили медали «За проявленное мужество», по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ребят чествовали в их родных муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Уже семь лет награду Совета Федерации вручают детям, которые совершили настоящие подвиги. Например, 16-летний Игорь Хлопенов из Щелкова обезвредил грабителя. Он увидел, как преступник вырвал из рук пожилой женщины сумку и мгновенно бросился на помощь. Юноша задержал вора и вызвал полицию.

«Я услышал крик и побежал на это место. Вокруг стояло несколько человек, но никто не пытался помочь бабушке. Я бросился в погоню за грабителем, страшно не было», - сказал Хлопенов.

В Рузском городском округе наградили ребят, которые помогли потушить крупный пожар. Подростки быстро убрали строительный мусор и, не дожидаясь пожарных, принялись гасить пламя.

«Когда мы увидели, что горит лесопилка, тут же решили тушить - огонь мог распространиться по полю и привести к жертвам. Около лесопилки находились ведра, правда, старые. Мы, как могли, затыкали в них дыры и носили воду, чтобы залить пламя», - поделился воспоминаниями один из героев Иван Черневский.

Еще пять детей получили медали за спасение утопающих. В Лотошине Евгений и Анатолий Елкины вместе с Никитой Журавлевым вытащили из воды женщин и четырехлетнего ребенка.

Пресс-служба администрации г.о. Лотошино

«Мы отдыхали с друзьями у реки, приехали две женщины с ребенком и спросили: «Как вода?». Говорим, что вода холодная, сильное течение, надо быть аккуратнее. И, как только они вошли в реку, течение их начало уносить. Времени на раздумья не было - мы бросились в воду и стали их спасать», - отметил Журавлев.

Иван Бережной и Георгий Румянцев спасли мальчика в Раменском.

Пресс-служба администрации Раменского городского округа

«У нас есть небольшой, но довольно глубокий котлован. Мы с другом увидели, как туда спустились ребята искупаться. Вдруг один из них скрылся под водой. Я нырнул, и вытащил его на берег. Он не дышал. Мы сделали искусственный массаж сердца, и мальчик пришел в себя», - рассказал Бережной.