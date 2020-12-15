РИАМО - 15 дек. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова назвала идею создания экологических фондов надежным финансовым инструментом реализации важных эколого-экономических задач, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин одобрил возможность формирования финансовых резервов для ликвидации накопленного вреда экологии.

«Есть как минимум два варианта создания «экологической» финансовой подушки безопасности. Первое - это создание целевого денежного резерва в бюджете. Сейчас деньги на экологию в Подмосковье тоже поступают - например, с платежей за негативное воздействие на окружающую среду, за право пользование недрами», - считает Полякова.

Но, по ее словам, эти финансы не являются целевыми и могут быть потрачены по усмотрению властей не на экологические нужды. Она подчеркнула, что важно создать систему гарантированных финансовых поступлений на природоохранные мероприятия.

«Второй вариант – создание экологических фондов. Их функционирование направлено на решение неотложных природоохранных задач, компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе, это касается полигонов. А эта очень важная тема для Московской области», - добавила председатель комитета.

По поручению губернатора Подмосковья к концу 2020 года все полигоны на территории Подмосковья будут закрыты. 15 декабря закрыт полигон ТКО «Ядрово» в Волоколамском городком округе. После прекращения работы все свалки должны быть рекультивированы. Сейчас запланирована рекультивация 28 из 39 полигонов.

«Для получения финансирования на рекультивацию полигона должна быть разработана проектная документация. Кроме того, одним из условий является включение объекта в проект «Чистая страна». Поэтому большинство полигонов уже не принимают отходы, но ввиду отсутствия средств, начать рекультивацию некоторых из них нельзя. Экологические фонды могли бы решить эту проблему», - отметила Полякова.

Кроме того, по словам депутата, фонд – это не только резерв на случай непредвиденной экологической ситуации, когда, например, вред природе нанесен, а предприятие разорилось, реорганизовалось или ликвидировано, и восполнять ущерб фактически некому.

«Экологические фонды могли бы стать надежным финансовым инструментом реализации важных эколого-экономических задач», - подытожила Полякова.