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РИАМО
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Александр Манзюк
В Москве завершилась традиционная кампания по украшению городских улиц – нарядная столица горит тысячами огоньков и пестрит яркими елочками. Фотокорреспондент РИАМО прогулялся по столичным улицам и запечатлел самые яркие праздничные декорации готовой к Новому году Москвы.
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РИАМО
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Александр Манзюк
12-метровую елку на Манежной площади украсили в традиционных для Нового года красно-золотых тонах. Особенно приятно любоваться пушистой красавицей и мечтать о чуде под сенью сказочной гирлянды-шатра.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Новогодняя елочка ждет гуляющих и перед ГУМом, куда обязательно стоит заглянуть, чтобы зарядиться атмосферой праздника.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На улицах столицы можно не только, полюбоваться яркими елочными игрушками, но и подсмотреть идеи для украшения собственного праздничного деревца.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На Красной площади уже залили каток, где можно покататься в компании с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Всесезонную инсталляцию «Звездное небо» в преддверии Нового года преобразили – летних бабочек заменили яркими синими шариками, так похожими на елочные игрушки.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Полюбившиеся москвичам и гостям столицы фигуры в виде гигантских елочных шаров – служат прекрасным фоном для фотографий.
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РИАМО
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Александр Манзюк
А внутри таких украшений получаются замечательные селфи с праздничным духом.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Мечта оказаться в упряжке Деда Мороза, мчащейся навстречу Новому году, и поздороваться с его обаятельной внучкой – в Москве точно осуществима.
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РИАМО
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Александр Манзюк
А если хочется отправиться в сказочное путешествие и помечтать о далеких странах, то стоит прогуляться на площади перед ТЦ «Европейский», где в изобилии расставлены светящиеся инсталляции.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Возле Большого Театра можно пройти через одну из светящихся ажурных арок и загадать новогоднее желание.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Для тех, у кого в запасе далеко не одно желание, по Москве раскинулись целые искрящиеся коридоры.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: новогодняя иллюминация в столице.
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