РИАМО - 15 дек. Лучшим объектом реставрации в 2020 году по версии пользователей портала «Активный гражданин» стал Северный речной вокзал, проект отметили специальной премией конкурса правительства столицы «Московская реставрация - 2020», говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» жителей Москвы ожидал сложный выбор. Им предстояло решить, какой из знаковых для столицы объектов реставрации станет лучшим в этом году. Уверенную победу в голосовании одержал Северный речной вокзал», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что реставраторы проделали большую работу. Они восстановили механизм шпиля, 24 фарфоровых панно, а также звезду с уральскими самоцветами и позолотой, установленную на шпиле Северного речного вокзала в конце 1930-х годов.

Голосование на платформе проходило с 3 по 13 декабря.

В голосовании приняли участие почти 124 тысячи жителей Москвы. Свои голоса за Северный речной вокзал отдали 45% проголосовавших, или более 55 тысяч горожан.