РИАМО - 15 дек. В следующем году в Подмосковье планируют благоустроить 41 общественную территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство городской среды – одна из приоритетных подмосковных властей. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе появилось 35 общественных пространств, а также в 15 парках культуры и отдыха обновлена парковая инфраструктура. Данные изменения коснулись более 2 миллионов жителей.

«На следующий год у нас также большая программа по созданию комфортной среды. Планируем благоустроить 41 общественное пространство, включая реализацию пяти проектов победителей III Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди запланированных к благоустройству общественных территорий — Набережная реки Клязьма в Орехово-Зуеве, улица Украинская и улица Московская в Звенигороде, ПКиО Дулевский в Орехово-Зуеве, городской парк Солнечногорска, набережная реки Клязьмы в Ногинске и Бобренев монастырь в Коломне.

Начиная с 2014 по 2019 год в регионе благоустроили более 350 общественных территорий. Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов страны.

«Губернатор (Андрей Воробьев - ред.) ставит перед нами задачу сделать города Подмосковья комфортными, удобными и безопасными для жизни людей. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» – сегодня одно из приоритетных направлений развития нашей области и страны в целом», — резюмировал министр.