РИАМО - 15 дек. В следующем году в Подмосковье планируют благоустроить 41 общественную территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Благоустройство городской среды – одна из приоритетных подмосковных властей. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе появилось 35 общественных пространств, а также в 15 парках культуры и отдыха обновлена парковая инфраструктура. Данные изменения коснулись более 2 миллионов жителей.
Среди запланированных к благоустройству общественных территорий — Набережная реки Клязьма в Орехово-Зуеве, улица Украинская и улица Московская в Звенигороде, ПКиО Дулевский в Орехово-Зуеве, городской парк Солнечногорска, набережная реки Клязьмы в Ногинске и Бобренев монастырь в Коломне.
Начиная с 2014 по 2019 год в регионе благоустроили более 350 общественных территорий. Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов страны.
«Губернатор (Андрей Воробьев - ред.) ставит перед нами задачу сделать города Подмосковья комфортными, удобными и безопасными для жизни людей. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» – сегодня одно из приоритетных направлений развития нашей области и страны в целом», — резюмировал министр.
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