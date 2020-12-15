РИАМО - 15 дек. Поезда на МЦД-2 курсируют с увеличенными интервалами, причиной стало повреждение кабеля, в расписание вносятся оперативные изменения, чтобы избежать скопления поездов, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Корректировки связаны с повреждением сторонней организацией на станции Щербинка кабеля устройства, питающего систему регулировки движения поездов в автоматическом режиме. При этом поезда проходят участок по специальному режиму со снижением скорости», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты. Принимаются меры, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденный кабель и возобновить движение поездов в обычном режиме.