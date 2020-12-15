РИАМО - 15 дек. Жилой дом на 345 квартир для переселения в рамках реализации программы реновации готовится к вводу в столичном районе Чертаново Южное, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Чертаново Южное, микрорайон 26, корпус 81-82 готовится к вводу жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время строители завершают пуско-наладочные работы оборудования и уборку квартир», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Это пятисекционное монолитное здание переменной этажности с подземной автостоянкой по индивидуальному проекту. Фасады дома облицованы керамогратиными плитами «под кирпич», на них установлены короба для кондиционеров. Все балконы остеклены.

В доме разместилось 123 однокомнатные квартиры, 155 — двухкомнатных, 64 — трехкомнатных, три — четырехкомнатных. Общая площадь квартир составит свыше 11 тысяч квадратных метров. Две квартиры обустроены для маломобильных людей. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

В квартирах сделана готовая улучшенная отделка, которая полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Во всех квартирах установлены автоматизированные системы учета потребляемых ресурсов – воды, тепла, электроэнергии с передачей показаний в управляющую компанию.

На первых этажах смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, сервисные службы. В каждой секции дома установили группу лифтов грузоподъемностью 1 тысяча и 450 килограммов, которые также оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Дом, построенный по программе реновации, оснащен системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

На придомовой территории провели озеленение и комплексное благоустройство.