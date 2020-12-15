РИАМО - 15 дек. Для столичных школьников началась онлайн-викторина в честь Года памяти и славы, мероприятие проходит в рамках Московской этнографической олимпиады «Москва – столица многонациональной России», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования города.

Викторина продлится до 26 декабря. В течение 40 минут все желающие могут выполнить 25 заданий, каждое из которых посвящено подвигу народов нашей страны, отстоявших свободу и независимость в борьбе с фашизмом.

«Участники викторины ответят на вопросы о самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны, вспомнят, на каком самолете летал Герой Советского Союза Нельсон Симонян и какой подвиг совершил многонациональный Николаевский десант», - говорится в сообщении.

Участники смогут получить статусы «Победитель», «Призер» или «Участник». А участникам Московской этнографической олимпиады «Москва – столица многонациональной России» дополнительно начислят баллы в соответствии с результатом выполнения заданий викторины.

«Я уверен, что разговаривать с современным подростком сегодня языком лозунгов и императивов, - решение неэффективное. Гораздо важнее пробудить у ребенка интерес к истории и традициям народов, представители которых живут и трудятся в нашем городе, научить воспринимать возможность общаться с ними как колоссальное преимущество. Именно эту цель преследует наша онлайн-викторина и сама олимпиада», - отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Московская этнографическая олимпиада – совместный проект департамента образования и науки Москвы и департамента национальной политики и межрегиональных связей города. Ежегодно в московской этнографической олимпиаде «Москва – столица многонациональной России» принимает участие более 3 тысяч обучающихся, родителей и педагогов образовательных организаций мегаполиса.