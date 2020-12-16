РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В нескольких населенных пунктах городского округа Домодедово в среду ожидается отключение электроэнергии, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«16 декабря 2020 года. Отключение электроэнергии с 09:30 до 16:00. Обесточенные населенные пункты: деревни Скрипино, Мотякино, Шубино, Борисово, Бурхино, Базулино, СНТ «Физика», СНТ «Борисово», СНТ «Химик-1», микрорайон Востряково», - говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.​