РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Выполнить нормативы комплекса ГТО по стрельбе из электронного оружия жители городского округа Люберцы смогут в среду во Дворце спорта «Триумф».

Всем желающим поучаствовать в выполнении нормативов ГТО по стрельбе из электронного оружия необходимо отправить заявку на регистрацию на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. Спортивное мероприятие состоится в 14:00 в ДС «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом 4.

Всем участникам нужно иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму и обувь.

Дополнительную информацию об участии можно получить по телефону: 8(495)567-43-74.