РИАМО - 15 дек. Возгорание произошло в металлических бытовках во 2-м Вязовском проезде в столице, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Столичным пожарным в 17:57 во вторник сообщили о возгорании по адресу: 2-й Вязовский проезд, дом 10.

«Принятыми мерами в 18:21 локализовано (возгорание - ред.), в 18:24 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В 18:28 возгорание в бытовках полностью потушили.