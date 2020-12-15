РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 296 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 392 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 15 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 296 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 3 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 893 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 226 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 130 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 540 человек. Выздоровели и выписались 92 219 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.