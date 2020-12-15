РИАМО - 15 дек. Мужчине, который зарезал женщину в Дмитровском городском округе, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«На допросе объяснить мотив убийства мужчина не смог. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ближайшее время будет назначено проведение психолого-психиатрической на предмет вменяемости мужчины», - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем во вторник мужчина вышел за женщиной из магазина и начал ее преследовать. Через 100 метров он набросился на нее с ножом. Женщина получила не менее четырех ударов в спину и шею. Пострадавшая скончалась, а убийца скрылся.

Вскоре мужчину задержали и доставили к следователю.