РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Во вторник состоялось заседание антитеррористической комиссии городского округа Щелково, на котором обсуждались меры по усилению защищенности объектов жизнеобеспечения в предстоящие праздники, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В праздничные дни особое внимание будет уделяться дополнительной охране объектов жизнеобеспечения. ВЗУ, котельные и другие объекты, которые поставляют жителям необходимые и жизненно важные ресурсы, будут взяты под усиленную охрану», - сказал начальник управления по ЖКХ администрации городского округа Аркадий Собенников.

Кроме того, в праздничные дни будет усилена защищенность объектов здравоохранения. На данный момент во всех корпусах и филиалах Щелковской областной больницы установлены видеокамеры по программе «Безопасный регион».