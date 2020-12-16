РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Центральная детская библиотека «Бригантина» Люберец приглашает юных жителей на онлайн-мероприятия, так, в среду пройдет обзор популярных книг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«16 ноября в 13:00 «Библионавигатор» - обзор популярных книг. 17 ноября в 11:00 «Людвиг ван Бетховен» - выставка книг, посвященная 250-летию композитора. 18 ноября в 11:00 «Елочная игрушка своими руками» - мастер-класс», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.