РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Общественное движение «Юнармия» городского округа Люберцы пополнилось новым отрядом, сообщается на официальной странице «Юнармии» Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«В рядах Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа образован новый отряд - «Гвардия». Он сформирован на базе школы №55 поселка Октябрьский. В церемонии вступления юношей и девушек в новый отряд участвовал военный комиссар по городам Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Котельники Александр Королев и члены Общественной палаты округа», - говорится в сообщении.

Общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Его цель - возрождение традиций, направленных на укрепление обороноспособности страны.