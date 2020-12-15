РИАМО - 15 дек. МЧС России разработало мобильное приложение по безопасности, которое действует как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения среди жителей страны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Приложение «МЧС России» поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

«В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store», - говорится в сообщении.

Приложение успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.