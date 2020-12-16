РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. Ведущие кардиологи и сосудистые хирурги бесплатно примут пациентов в Щелкове в среду, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Врачи проконсультируют пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной патологией, сосудистыми нарушениями нижних конечностей, сахарным диабетом второго типа с синдромом диабетической стопы, нейроишемической формой заболевания», - говорится в сообщении.

Прием будет проходить с 9:30 в лечебно-диагностическом центре Наумчевой по адресу: улица Заводская, дом 1. Телефон: 8(496)566-98-96, 8(926)182-58-82.​