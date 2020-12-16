РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В поселке Фряново городского округа Щелково в среду пройдет День донора, во время которого все желающие смогут поддержать донорское движение, сдав кровь, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Забор крови будет проходить с 8:30 до 12:00 в Доме культуры по адресу: площадь Ленина, дом 8. Перед сдачей крови не рекомендуется употреблять алкоголь, острую, жирную, соленую пищу. Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет, желающим необходимо при себе иметь паспорт», - говорится в сообщении.

Также сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 по адресу: город Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8. Контактные телефоны: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.