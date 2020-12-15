РИАМО - 15 дек. Спустя пять лет сельский Дом культуры «Всеволодово» в городском округе Электросталь открыл свои двери для посетителей после капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Еще недавно здание было признано аварийным — актовый зал закрыли в целях безопасности, там обвалился потолок. Сейчас в помещении разместили удобные кресла, большой экран и современное оборудование.

«Дом культуры — это наследие военного городка Ногинск-5. Зданию 70 лет, а капитального ремонта за все эти годы не было. В 2016 году ДК признали аварийным и закрыли. На четыре года культурная жизнь в поселке затихла. Решить проблему помогли программа губернатора Московской области по модернизации военных городков и министерство культуры», — говорится в сообщении.

На ремонт здания было выделено 50 миллионов рублей, еще 20 миллионов — на оборудование.

После ремонта в ДК появился хореографический класс с профессиональным покрытием, станками и зеркалами. Там же поставили проектор, чтобы изучать историю возникновения танца и смотреть произведения. Также здесь планируется обустроить хоровой класс, общественную библиотеку и малый концертный зал с профессиональным концертным роялем очень высокого класса.

Когда снимут ограничения, пожилым людям в Доме культуры предложат занятия по компьютерной грамотности и уроки гимнастики. Полным ходом набирают детей в студию изобразительного искусства. Кроме того, центр раннего развития готовится принять маленьких посетителей в январе.