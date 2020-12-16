РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Родители учащихся 8 и 9 классов трех образовательных учреждений Люберец в среду могут поучаствовать в общегородском собрании, говорится в сообщении управлении образованием администрации округа.

«16 декабря в 16:00 в гимназии №16 (корпус «Вектор», проспект Гагарина, дом 24 корпус 4) состоится общегородское родительское собрание с участием начальника управления образованием городского округа Люберцы В.Ю. Бунтиной. Приглашаются родители учащихся 8 и 9 классов (лицей №15, гимназия №16 «Интерес», школа №27)», - говорится в сообщении.

Во время собрания обсудят вопросы организации профильного обучения в 2021-2022 учебном году и открытия профильных классов. Также рассмотрят темы профильного обучения в 10 классах и условия поступления в 10-е классы, подготовку к государственной итоговой аттестации.

Участникам родительского собрания необходимо иметь маски.

Регистрация на мероприятие начнется в 15:20.​