РИАМО - 15 дек. В Электростали полным ходом идет программа модернизации освещения, которая должна быть полностью выполнена до конца 2020 года, программа к текущему моменту завершена на 70%, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Концессионное соглашение между компанией ООО «Светосервис-Электросталь» и городским округом Электросталь было заключено 30 апреля 2020 года сроком на 15 лет. Это первый муниципалитет в Московской области, вступивший в концессионное соглашение такого масштаба.

«В городе 6017 морально устаревших газоразрядных ламп будут заменены на современные светодиодные энергоэффективные светильники, еще 1 тысяча светильников и 1 тысяча опор будут установлены в рамках нового строительства», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проложено свыше 60 километров линий наружного освещения, установлено 136 шкафов управления освещением. Также будет построен ситуационный центр с диспетчерской для контроля и управления освещением.

На сегодняшний день программа модернизации освещения выполнена на 70%, работами охвачено свыше 300 объектов. Из них свыше 200 — это реконструкция линий наружного освещения, свыше 100 объектов — новое строительство. Специалисты уже заменили 5239 светильников, проложили 57,2 километра линий освещения, идут строительно-монтажные работы на новых объектах.

Сейчас компания «Светосервис-Электросталь» в рамках соглашения приступила к строительно-монтажным работам на социально значимых объектах, где ранее отсутствовало освещение и где ежедневно перемещается большое количество людей и автомобилей. В число таких объектов входит Криулинский проезд и проезд Энергетиков, на которых будет установлено 179 новых опор и светильников.

В рамках соглашения «Светосервис-Электросталь» выполняет проект по обновлению и реконструкции наружного освещения Электростали «под ключ» — от разработки, производства и установки опор и светильников до последующего контроля и обслуживания линий освещения и систем управления.

Когда в мае компания приступала к выполнению работ, на городских порталах было много жалоб на плохое освещение, на погасшие светоточки и массовые отключения. Случалось, что не работали подстанции, без света могли остаться целые улицы. После шести месяцев работы количество обращений жителей по проблемам освещения сократилось примерно с 200 до 60 в месяц.

После завершения программы модернизации компания будет в течение 14 лет поддерживать горение и заниматься техническим обслуживанием всей системы освещения, поддерживать ее работоспособность, обеспечивать управление освещением, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Программой модернизации предусмотрен объем инвестиций в размере 300 миллионов рублей, большую часть из которых берет на себя исполнитель. За счет применения современных энергоэффективных и энергосберегающих светодиодных светильников экономия для бюджета составит 1,3 миллиона рублей в месяц, в год — 15,5 миллионов рублей.