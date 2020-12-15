РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Рабочие завершили установку детской игровой площадки в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На дворовой территории вблизи дома №20 по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск завершены работы по установке новой детской игровой площадки», - говорится в сообщении.

Площадь площадки составила 216 квадратных метров, также установлен песочный дворик площадью 25 квадратных метров. Площадка установлена в рамках программы «Инициативное бюджетирование».