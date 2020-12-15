РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске полицейские задержали 29-летнего иностранца, подозреваемого в краже из квартиры ювелирных изделий стоимостью более 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры в доме на улице Кирова знакомый совершил хищение ювелирных украшений. Общая сумма материального ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержали в порядке статьи 91 УК РФ.